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    Микаил Джаббаров встретился с послом Турции

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, в ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления и расширения взаимных экономических связей, вопросы успешного сотрудничества двух стран в рамках различных программ между органами налоговых служб.

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