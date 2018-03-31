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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, в ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления и расширения взаимных экономических связей, вопросы успешного сотрудничества двух стран в рамках различных программ между органами налоговых служб.
Namiq HüseynovАвтор новости