Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг

Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг.

Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

"За последние 20 лет ВВП вырос в 4 раза, доходы бюджета увеличились более чем в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз. Нам удалось сократить внешний долг, и в настоящее время он составляет около 10% ВВП. Мы создали благоприятный инвестиционный климат не только для энергетического сектора, но и для других секторов", - добавил министр.