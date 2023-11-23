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Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг

Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг.
Финансы
23 ноября 2023 г. 13:01
Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг

Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

"За последние 20 лет ВВП вырос в 4 раза, доходы бюджета увеличились более чем в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз. Нам удалось сократить внешний долг, и в настоящее время он составляет около 10% ВВП. Мы создали благоприятный инвестиционный климат не только для энергетического сектора, но и для других секторов", - добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan’s forex reserves 10 times higher than external debt
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 10 dəfə üstələyir"

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