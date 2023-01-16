Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2%

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Проводимые в нашей стране экономические реформы и обеспечение прозрачности бизнеса вносят значительный вклад в динамику налоговых поступлений в государственный бюджет.

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом и составили 15 млрд 541,5 млн манатов. За этот период поступления по ненефтегазовому сектору увеличились на 27,9% и составили 8 млрд 134,9 млн манатов", - отметил М.Джаббаров.