О нас

Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2%

Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2% В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом.
Финансы
16 января 2023 г. 11:01
Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2%
Микаил Джаббаров

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Проводимые в нашей стране экономические реформы и обеспечение прозрачности бизнеса вносят значительный вклад в динамику налоговых поступлений в государственный бюджет.

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 82,2% по сравнению с 2021 годом и составили 15 млрд 541,5 млн манатов. За этот период поступления по ненефтегазовому сектору увеличились на 27,9% и составили 8 млрд 134,9 млн манатов", - отметил М.Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani minister: Tax revenues to state budget grew by 82.2% last year 
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Ötən il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları 82,2 % artıb"

Другие новости из категории

Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения
Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения
16 января 2023 г. 11:16
В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации
В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации
16 января 2023 г. 11:15
МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП
МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП
16 января 2023 г. 09:46
Уставный капитал ОАО Темиз Шехер будет значительно увеличен
Уставный капитал ОАО "Темиз Шехер" будет значительно увеличен
16 января 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)
16 января 2023 г. 09:25
СМИ: Швейцарский франк теряет свое преимущества перед евро
СМИ: Швейцарский франк теряет свое преимущества перед евро
16 января 2023 г. 05:09
Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году
Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году
15 января 2023 г. 03:31
Профицит бюджета ГФСЗ Нахчывана превысил 34 млн манатов
Профицит бюджета ГФСЗ Нахчывана превысил 34 млн манатов
14 января 2023 г. 16:23
Аналитики: Курс биткоина в 2023 году может достичь 25 тыс. долларов
Аналитики: Курс биткоина в 2023 году может достичь 25 тыс. долларов
14 января 2023 г. 11:47
МВФ: Рост экономики Грузии в 2023 году ожидается на уровне 4%
МВФ: Рост экономики Грузии в 2023 году ожидается на уровне 4%
14 января 2023 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi