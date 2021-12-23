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Микаил Джаббаров: В этом году темпы роста ВВП Азербайджана превысили наши прогнозы

Микаил Джаббаров: В этом году темпы роста ВВП Азербайджана превысили наши прогнозы В этом году темпы роста ВВП в Азербайджане оказались выше прогнозов.
Финансы
23 декабря 2021 г. 01:14
Микаил Джаббаров: В этом году темпы роста ВВП Азербайджана превысили наши прогнозы

В этом году темпы роста ВВП в Азербайджане оказались выше прогнозов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, хотя к концу 2021 года прогноз был на уровне 3,4%, Международная экономическая организация относилась к этому скептически.

"Они не видели роста выше 1,7%. Однако по итогам 11 месяцев темп роста ВВП в Азербайджане был зафиксирован на уровне 5,3%, что выше того, чего мы ожидали. Естественно, соответствующие ведомства тоже обновили и увеличили свои прогнозы. В ненефтяном секторе темп роста был еще выше - 6,4%", - сказал министр.

Министр отметил, что основную роль здесь играют налоговые льготы, документ о поощрении инвестиций, создание промышленных парков в различных регионах страны, бизнес-среда и упрощение лицензирования.

"В этом году в ненефтяной отрасли был зафиксирован рост более чем на 20%, ненефтяной экспорт увеличился на 44%, что является значительной цифрой. Мы предполагаем, что до конца года объем ненефтяного экспорта составит 2,6 млрд долларов США. За все время нашей независимости ненефтяной экспорт не превышал 1,9 млрд долларов США. Это исторически высокий показатель. Стратегические валютные резервы Азербайджана тоже увеличились - до 53 млрд долларов США", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bu il Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi bizim proqnozlardan yüksək olub"

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