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Микаил Джаббаров: В Азербайджане созданы условия для перехода на качественно новый этап развития

Микаил Джаббаров: В Азербайджане созданы условия для перехода на качественно новый этап развития Принятие "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" создает условия для перехода на качественно новый этап развития.
Финансы
31 июля 2022 г. 23:06
Микаил Джаббаров: В Азербайджане созданы условия для перехода на качественно новый этап развития

Принятие "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" создает условия для перехода на качественно новый этап развития.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Впервые в нашей практике стратегия является полностью коллективным и коллегиальным документом. Отраслевые рабочие группы, созданные при подготовке стратегического документа, возглавляли руководители соответствующих областей и министерств. Наши главные цели – это благосостояние общества, интеграция экономики страны в глобальную цепочку создания стоимости, усиление инновационной направленности и финансовой устойчивости народного хозяйства", - отметил М.Джаббаров.

По его словам, будут приняты и другие документы и меры, вытекающие из стратегии: "Например, осуществление приватизации в этой и других сферах, расширение возможностей финансирования малого и среднего бизнеса и т.д".

Министр подчеркнул, что этот документ охватывает все стороны социально-экономической жизни страны.

Напомним, согласно стратегии, в 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет расти в среднем на 3–4% ежегодно, а ненефтегазовый ВВП будет расти в среднем на 5% ежегодно. Доля частного сектора в экономике будет увеличена до 88%.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə keçid üçün şərait yaradılıb"

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