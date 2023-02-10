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Микаил Джаббаров: В Азербайджане расширяются возможности приватизации в стратегических секторах

Микаил Джаббаров: В Азербайджане расширяются возможности приватизации в стратегических секторах В Азербайджане созданы условия для иностранных и местных инвесторов, что обусловлено изменениями в управлении государственными компаниями за последние два года.
Финансы
10 февраля 2023 г. 13:03
Микаил Джаббаров: В Азербайджане расширяются возможности приватизации в стратегических секторах

В Азербайджане созданы условия для иностранных и местных инвесторов, что обусловлено изменениями в управлении государственными компаниями за последние два года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на конференции на тему "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

"Если мы посмотрим на итоги деятельности компаний, переданных в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу, то можем увидеть, что в 2020 году общие активы портфеля государственных компаний составляли 50 млрд манатов, а в прошлом году уже 120 млрд манатов. Здесь не одна компания, а государственные компании со значительным удельным весом. Но если рассматривать по отдельности, можно видеть улучшение результатов Государственной нефтяной компании (SOCAR), ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) и других госкомпаний. Это увеличивает возможности приватизации в стратегических секторах", - сказал министр.

Отметим, что Азербайджанский инвестиционный холдинг был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 августа 2020 года.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Steady improvement in state-owned companies brings them closer to privatization
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda strateji sektorlarda özəlləşmə imkanları yaxınlaşır"

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