Микаил Джаббаров: Среднегодовой экономический рост в 2011-2023 годах составил 1,5%

В 2011-2023 годах среднегодовой темп экономического роста в Азербайджане составил 1,5%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 4,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, за восемь месяцев текущего года в ненефтегазовом секторе был зафиксирован экономический рост на уровне 7%.

"За последние годы в нашей стране были проведены масштабные социально-экономические реформы, которые привели к значительным положительным изменениям в жизни общества. Уровень благосостояния населения значительно вырос. Несмотря на снижение добычи в нефтегазовом секторе, экономическая динамика оставалась положительной, в том числе в ненефтегазовом секторе. В постпандемический период экономический рост продолжился. Ключевую роль в этом сыграли структурные реформы, направленные на увеличение бюджетных расходов, поддержку предпринимательства, стимулирование инвестиций и экспорта, а также развитие промышленности", - отметил министр.