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Микаил Джаббаров: Среднегодовой экономический рост в 2011-2023 годах составил 1,5%

Микаил Джаббаров: Среднегодовой экономический рост в 2011-2023 годах составил 1,5%
Финансы
30 сентября 2024 г. 11:14
Микаил Джаббаров: Среднегодовой экономический рост в 2011-2023 годах составил 1,5%

В 2011-2023 годах среднегодовой темп экономического роста в Азербайджане составил 1,5%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 4,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, за восемь месяцев текущего года в ненефтегазовом секторе был зафиксирован экономический рост на уровне 7%.

"За последние годы в нашей стране были проведены масштабные социально-экономические реформы, которые привели к значительным положительным изменениям в жизни общества. Уровень благосостояния населения значительно вырос. Несмотря на снижение добычи в нефтегазовом секторе, экономическая динамика оставалась положительной, в том числе в ненефтегазовом секторе. В постпандемический период экономический рост продолжился. Ключевую роль в этом сыграли структурные реформы, направленные на увеличение бюджетных расходов, поддержку предпринимательства, стимулирование инвестиций и экспорта, а также развитие промышленности", - отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Average annual economic growth between 2011-2023 was 1.5%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "2011-2023-cü illərdə orta illik iqtisadi artım 1,5 % olub"

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