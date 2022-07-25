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Микаил Джаббаров раскрыл факторы, обуславливающие рост экономики Азербайджана

Микаил Джаббаров раскрыл факторы, обуславливающие рост экономики Азербайджана Темпы роста, продемонстрированные экономикой Азербайджана в первые 6 месяцев, удовлетворительны.
Финансы
25 июля 2022 г. 22:25
Микаил Джаббаров раскрыл факторы, обуславливающие рост экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров

Темпы роста, продемонстрированные экономикой Азербайджана в первые 6 месяцев, удовлетворительны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в первом полугодии текущего года рост экономики Азербайджана составил 6,2 процента, в том числе ненефтяного сектора на 9,6 процента.

"В течение года мы наблюдаем снижение прогнозов темпов роста экономик различных стран мира. Однако в случае с Азербайджаном этот процесс идет наоборот, и все ведущие рейтинговые агентства и мировые организации повышают эти прогнозы, исходя из темпов, продемонстрированных экономикой Азербайджана в первые шесть месяцев", - сказал министр.

М.Джаббаров отметил, что в настоящее время в мировой экономике происходят неоднозначные процессы.

"В целом, мы наблюдаем процесс фрагментации. Это происходит на фоне удорожания как продуктов питания, так и энергоносителей. Это два фактора, которые ощущают потребители во всем мире", - подчеркнул он.

Министр добавил, что все это обусловлено полнотой и последовательностью шагов, предпринятых правительством под руководством президента в период пандемии, во-вторых, результатами экономических и структурных реформ, в-третьих, такими факторами, как управление государственных предприятий как единого блока и постоянно улучшающейся бизнес-среды.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Azərbaycan iqtisadiyyatının artımına səbəb olan faktorları açıqlayıb

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