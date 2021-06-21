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Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%

Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127% "Применение прогрессивной налоговой системы, стимулирующей экономическое развитие, дает положительные результаты".
Финансы
21 июня 2021 г. 13:02
Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%
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"Применение прогрессивной налоговой системы, стимулирующей экономическое развитие, дает положительные результаты".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"В январе-мае текущего года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 млрд манатов. Прогноз по поступлениям выполнен на 127,1%.

Рост в основном произошел за счет ненефтяного сектора. Поступления по этому сектору составили 2 млрд 754 млн манатов, и сверх прогноза в бюджет было выплачено 471,8 млн манатов", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Vergi daxilolmaları üzrə proqnoz tapşırığına 127 % əməl edilib"

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