Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%

"Применение прогрессивной налоговой системы, стимулирующей экономическое развитие, дает положительные результаты".
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.
"В январе-мае текущего года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 млрд манатов. Прогноз по поступлениям выполнен на 127,1%.
Рост в основном произошел за счет ненефтяного сектора. Поступления по этому сектору составили 2 млрд 754 млн манатов, и сверх прогноза в бюджет было выплачено 471,8 млн манатов", - добавил министр.