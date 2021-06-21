Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%

"Применение прогрессивной налоговой системы, стимулирующей экономическое развитие, дает положительные результаты".

"Применение прогрессивной налоговой системы, стимулирующей экономическое развитие, дает положительные результаты".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"В январе-мае текущего года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 млрд манатов. Прогноз по поступлениям выполнен на 127,1%.

Рост в основном произошел за счет ненефтяного сектора. Поступления по этому сектору составили 2 млрд 754 млн манатов, и сверх прогноза в бюджет было выплачено 471,8 млн манатов", - добавил министр.