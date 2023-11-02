Микаил Джаббаров: Проект бюджета обсуждается на фоне сложной глобальной ситуации

В условиях широкого распространения военных конфликтов в мире напряженность и риски в мировой экономике продолжают нарастать, и сегодняшнее обсуждение проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год происходит на фоне сложной глобальной ситуации

В условиях широкого распространения военных конфликтов в мире напряженность и риски в мировой экономике продолжают нарастать, и сегодняшнее обсуждение проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год происходит на фоне сложной глобальной ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения прогнозов государственного бюджета на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На фоне этих рисков Международный валютный фонд в октябрьском докладе прогнозировал глобальный экономический рост на уровне 3% в 2023 году и 2,9% в 2024 году", - сказал министр.