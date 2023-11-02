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Микаил Джаббаров: Проект бюджета обсуждается на фоне сложной глобальной ситуации

Микаил Джаббаров: Проект бюджета обсуждается на фоне сложной глобальной ситуации В условиях широкого распространения военных конфликтов в мире напряженность и риски в мировой экономике продолжают нарастать, и сегодняшнее обсуждение проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год происходит на фоне сложной глобальной ситуации
Финансы
2 ноября 2023 г. 12:52
Микаил Джаббаров: Проект бюджета обсуждается на фоне сложной глобальной ситуации

В условиях широкого распространения военных конфликтов в мире напряженность и риски в мировой экономике продолжают нарастать, и сегодняшнее обсуждение проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год происходит на фоне сложной глобальной ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения прогнозов государственного бюджета на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На фоне этих рисков Международный валютный фонд в октябрьском докладе прогнозировал глобальный экономический рост на уровне 3% в 2023 году и 2,9% в 2024 году", - сказал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan's draft budget discussed amid complex global conditions
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycanda müzakirəyə çıxarılan büdcə layihəsi mürəkkəb qlobal şəraitə təsadüf edir”

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