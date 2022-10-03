Микаил Джаббаров принял участие в мероприятии под председательством Эрдогана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в презентации Совместного финансового стратегического документа, прошедшего в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в презентации Совместного финансового стратегического документа, прошедшего в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

"На фоне глобальных вызовов документ внесет значимый вклад в развитие финансовой системы за счет альтернативных инструментов финансирования, окажет содействие совершенствованию правовой, управленческой, институциональной инфраструктур в 2022-2025 годах", - отметил М.Джаббаров.