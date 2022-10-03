О нас

Микаил Джаббаров принял участие в мероприятии под председательством Эрдогана

Микаил Джаббаров принял участие в мероприятии под председательством Эрдогана Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в презентации Совместного финансового стратегического документа, прошедшего в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Финансы
3 октября 2022 г. 17:33
Микаил Джаббаров принял участие в мероприятии под председательством Эрдогана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в презентации Совместного финансового стратегического документа, прошедшего в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

"На фоне глобальных вызовов документ внесет значимый вклад в развитие финансовой системы за счет альтернативных инструментов финансирования, окажет содействие совершенствованию правовой, управленческой, институциональной инфраструктур в 2022-2025 годах", - отметил М.Джаббаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani minister particpates in presentation of Participation Finance Strategy Document in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyədə Birgə Maliyyə Strateji Sənədinin təqdimatına qatılıb

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi