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Микаил Джаббаров: Предпринимателям выплачено 68,5 млн манатов в рамках субсидирования процентов по кредитам

Микаил Джаббаров: Предпринимателям выплачено 68,5 млн манатов в рамках субсидирования процентов по кредитам На 1 января этого года предпринимателям выплачено 68,5 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.
Финансы
3 марта 2023 г. 17:09
Микаил Джаббаров: Предпринимателям выплачено 68,5 млн манатов в рамках субсидирования процентов по кредитам

На 1 января этого года предпринимателям выплачено 68,5 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр сообщил, что утвержденная сумма субсидий по поступившим в Фонд развития предпринимательства заявкам составляет 71,9 млн манатов.

”Механизм субсидирования процентов по кредитам, реализуемый в рамках поддержки предпринимателей, позволяет обеспечить экономическую активность и реализацию большего количества проектов субъектами предпринимательства", - написал Джаббаров.

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Версия на английском языке Over $40M subsidy paid to entrepreneurs - economy minister
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sahibkarlara kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması üzrə 68,5 mln manat ödənilib"

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