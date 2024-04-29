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Микаил Джаббаров поздравил ИБР с 50-летием со дня основания

Микаил Джаббаров поздравил ИБР с 50-летием со дня основания Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Исламский банк развития (ИБР) с 50-летием со дня основания.
Финансы
29 апреля 2024 г. 10:51
Микаил Джаббаров поздравил ИБР с 50-летием со дня основания

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Исламский банк развития (ИБР) с 50-летием со дня основания.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

Министр отметил, что азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии "Золотой юбилей", посвященном 50-летию создания Исламского банка развития.

"В ходе мероприятия было подчеркнуто удовлетворение высоким уровнем партнерства между ИБР и Азербайджаном, развивающегося в формате долгосрочного и многостороннего сотрудничества. Передаем искренние поздравления персоналу Исламского банка развития по случаю столь знаменательного события, желаем успехов в дальнейшей деятельности. Уверены, что наши совместные инициативы будут и дальше процветать и обогащаться", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan is satisfied with partnership with IsDB
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı ilə tərəfdaşlıqdan məmnundur"

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