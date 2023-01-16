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Микаил Джаббаров: Поступления в бюджет по социальному страхованию выросли на 19,2%

Микаил Джаббаров: Поступления в бюджет по социальному страхованию выросли на 19,2% В 2022 году поступления в бюджет Азербайджана по взносам на социальное страхование увеличились на 19,2% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4 млрд 586,3 млн манатов.
Финансы
16 января 2023 г. 14:58
Микаил Джаббаров: Поступления в бюджет по социальному страхованию выросли на 19,2%

В 2022 году поступления в бюджет Азербайджана по взносам на обязательное социальное страхование увеличились на 19,2% по сравнению с 2021 годом и достигли 4 млрд 586,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он подчеркнул, что это произошло на фоне процесса легализации неформального рынка труда и “обеления” фонда заработной платы: “В этом периоде поступления по страхованию от безработицы выросли на 19% и составили 160,2 млн манатов”.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Revenues from compulsory state social insurance payments increased by 19.2%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sosial siğorta üzrə büdcəyə daxilolmalar 19,2 % artıb"

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