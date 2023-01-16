Микаил Джаббаров: Поступления в бюджет по социальному страхованию выросли на 19,2%

В 2022 году поступления в бюджет Азербайджана по взносам на социальное страхование увеличились на 19,2% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4 млрд 586,3 млн манатов.

В 2022 году поступления в бюджет Азербайджана по взносам на обязательное социальное страхование увеличились на 19,2% по сравнению с 2021 годом и достигли 4 млрд 586,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он подчеркнул, что это произошло на фоне процесса легализации неформального рынка труда и “обеления” фонда заработной платы: “В этом периоде поступления по страхованию от безработицы выросли на 19% и составили 160,2 млн манатов”.