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Микаил Джаббаров: Поступления от промыслового налога выросли вдвое

Микаил Джаббаров: Поступления от промыслового налога выросли вдвое В январе-сентябре этого года поступления от промыслового налога в Азербайджане выросли вдвое в годовом сравнении.
Финансы
28 октября 2022 г. 17:20
Микаил Джаббаров: Поступления от промыслового налога выросли вдвое
Микаил Джаббаров

В январе-сентябре этого года поступления от промыслового налога в Азербайджане выросли вдвое в годовом сравнении.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Кроме того, по его словам, за последний год поступления по налогу на прибыль выросли на 48,2%, по налогу на добавленную стоимость на 27,8%, по налогу на имущество на 24,6%, по подоходному налогу для физических лиц на 22,4%, по дорожному налогу на 15,8%, по акцизному налогу на 15,3%, по земельному налогу на 11,5% и по упрощенному налогу на 10,1%.

Напомним, что за 9 месяцев по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 10 млрд 451,4 млн манатов. Это на 64,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Mədən vergisi daxilolmaları 2 dəfə artıb"

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