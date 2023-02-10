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Джаббаров: Основными целями налоговой политики в предстоящий период являются экономические стимулы

Джаббаров: Основными целями налоговой политики в предстоящий период являются экономические стимулы Основными целями налоговой политики в предстоящий период являются экономические стимулы, и мы наблюдаем это на освобожденных от оккупации территориях.
Финансы
10 февраля 2023 г. 13:33
Джаббаров: Основными целями налоговой политики в предстоящий период являются экономические стимулы

Основными целями налоговой политики в предстоящий период являются экономические стимулы, и мы наблюдаем это на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил сегодня на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

Он отметил, что с начала этого года, по поручению и инициативе президента, обеспечено широкое стимулирование в налоговой, социальной сфере и таможенном законодательстве: "Эффективный контроль, естественно, важен в налоговой сфере. Мы продолжим системную борьбу с теневой экономикой. Я думаю, что альтернативы этому нет, и это дает свои плоды".

M.Джаббаров подчеркнул, что наряду с расширением цифровизации в налоговой политике необходимо определить новые горизонты: "Здесь я особенно ценю синхронизацию сотрудничества между Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой за последние месяцы. В 2023 году мы продолжим уделять этому особое внимание. Улучшение качества системы, ее стабильность, прозрачность и конкурентоспособность поддерживаются налоговой политикой".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Economic incentives - main goals of tax policy for upcoming period
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qarşıdakı dövrdə vergi siyasətinin əsas hədəfləri iqtisadi təşviqdir"

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