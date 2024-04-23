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Микаил Джаббаров обсудил с ЕБРР сотрудничество в рамках COP29

Микаил Джаббаров обсудил с ЕБРР сотрудничество в рамках COP29 Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриенниосом Дракиносом внедрение механизмов финансирования для борьбы с климатическими изменениями.
Финансы
23 апреля 2024 г. 14:46
Микаил Джаббаров обсудил с ЕБРР сотрудничество в рамках COP29

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриенниосом Дракиносом внедрение механизмов финансирования для борьбы с климатическими изменениями

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ЕБРР существует успешное сотрудничество по различным направлениям.

Отмечено, что совместные с банком проекты в области окружающей среды, энергетики, транспорта и других сферах способствуют диверсификации экономики. Была представлена информация о возможностях сотрудничества в реализации поставленных целей развития, в частности о приоритетных проектах по возобновляемой и альтернативной энергетике, развитию частного сектора, развитию государственно-частного партнерства, инфраструктуре и другим направлениям.

Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня отношений Азербайджан – ЕБРР, предварительный проект стратегии ведомства по Азербайджану на 2024-2029 годы, интенсивную поддержку “зеленой экономики” и перспективы совместных проектов. Было заявлено, что банк заинтересован в сотрудничестве в рамках COP29, был проведен обмен мнениями о вызовах для COP29 и применении механизмов финансирования для борьбы с изменением климата.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EBRD mull adoption of financing mechanisms to address challenges related to COP29
Версия на азербайджанском языке EBRD ilə COP29 üçün maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi müzakirə olunub

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