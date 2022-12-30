Микаил Джаббаров: Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета сравнялись

Несмотря на высокие цены на нефть и газ в этом году, в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы были примерно на одинаковом уровне.

Несмотря на высокие цены на нефть и газ в этом году, в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы были примерно на одинаковом уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу İTV.

"Это свидетельствует о том, что шаги, направленные на диверсификацию экономики Азербайджана, приносят плоды. Естественно, большую роль здесь играет и выход экономики из "тени". В ненефтегазовом секторе основная часть налоговых платежей приходится на частный сектор. А это значит, что наши частные предприятия становятся прибыльнее. Такую же тенденцию мы наблюдаем на государственных предприятиях", - отметил он.