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Микаил Джаббаров: Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета сравнялись

Микаил Джаббаров: Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета сравнялись Несмотря на высокие цены на нефть и газ в этом году, в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы были примерно на одинаковом уровне.
Финансы
30 декабря 2022 г. 18:08
Микаил Джаббаров: Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета сравнялись

Несмотря на высокие цены на нефть и газ в этом году, в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы были примерно на одинаковом уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу İTV.

"Это свидетельствует о том, что шаги, направленные на диверсификацию экономики Азербайджана, приносят плоды. Естественно, большую роль здесь играет и выход экономики из "тени". В ненефтегазовом секторе основная часть налоговых платежей приходится на частный сектор. А это значит, что наши частные предприятия становятся прибыльнее. Такую же тенденцию мы наблюдаем на государственных предприятиях", - отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Oil and gas and non-oil and gas budget revenues equalized
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Büdcənin neft-qaz və qeyri-neft-qaz gəlirləri bərabərləşib"

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