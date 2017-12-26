Микаил Джаббаров назначил себе двух советников

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров произвел несколько назначений. Как сообщает Report, министр назначил себе двух советников и помощника.

Новыми советниками министра стали Джамал Гасымов и Эльнур Алиев.

Дж. Гасымов ранее возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев - отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку.

Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.

Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и в министерстве образования.