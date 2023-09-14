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Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в государственный бюджет выросли более чем на 23%

Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в государственный бюджет выросли более чем на 23% В январе-августе этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики объем налоговых поступлений в государственный бюджет увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 12 млрд 80,4 млн манатов
Финансы
14 сентября 2023 г. 12:38
Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в государственный бюджет выросли более чем на 23%

В январе-августе этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики объем налоговых поступлений в государственный бюджет увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 12 млрд 80,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"За этот период налоговые поступления по ненефтегазовому сектору выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 млрд 865,6 млн манатов",-отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları 23 %-dən çox artıb"

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