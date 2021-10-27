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Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях будут применены налоговые льготы

Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях будут применены налоговые льготы Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны за последнее десятилетие, составляет 57 млрд долларов США.
Финансы
27 октября 2021 г. 10:49
Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях будут применены налоговые льготы
Микаил Джаббаров

Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны за последнее десятилетие, составляет 57 млрд долларов США.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на Инвестиционном и культурном саммите Азербайджана.

По его словам, правительство Азербайджана старается обеспечить привлекательность бизнес- и инвестиционной среды для предпринимателей: "Более 85% ВВП страны приходится на частный сектор. Азербайджан - страна, широко использующая механизмы стимулирования для создания благоприятной бизнес-среды.

В настоящее время на основе утвержденных президентом страны приоритетов социально-экономического развития Азербайджана разрабатывается стратегия стратегического развития страны на 2022-2026 годы. В то же время мы рассматриваем вопрос о применении в будущем налоговых льгот на освобожденных от оккупации территориях".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Application of tax benefits to liberated territories under consideration
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi güzəştlərinin tətbiqinə baxılır"

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