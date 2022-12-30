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Микаил Джаббаров: Количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%

Микаил Джаббаров: Количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12% В текущем году количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%.
Финансы
30 декабря 2022 г. 18:52
Микаил Джаббаров: Количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%

В текущем году количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу İTV.

Министр отметил, что Азербайджан также расширил географию экспорта продукции: "Это очень хороший показатель за год".

M.Джаббаров добавил, что доля промышленной продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана превышает 62%: "Это тоже очень хороший показатель. Остальные 38% составляет экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов, полученных в результате ее переработки".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Number of products exported by Azerbaijan up by 12%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bu il Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsulların sayı 12 % artıb"

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