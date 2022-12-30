Микаил Джаббаров: Количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%

В текущем году количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%.

В текущем году количество экспортируемой Азербайджаном продукции увеличилось на 12%.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу İTV.

Министр отметил, что Азербайджан также расширил географию экспорта продукции: "Это очень хороший показатель за год".

M.Джаббаров добавил, что доля промышленной продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана превышает 62%: "Это тоже очень хороший показатель. Остальные 38% составляет экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов, полученных в результате ее переработки".