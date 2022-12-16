Микаил Джаббаров: Годовой объем налоговых поступлений впервые превысил 15 млрд манатов

По состоянию на 15 декабря годовой объем налоговых поступлений в государственный бюджет Азербайджана впервые превысил 15 млрд манатов.

По состоянию на 15 декабря годовой объем налоговых поступлений в государственный бюджет Азербайджана впервые превысил 15 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики страны Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Поступления от ненефтегазового сектора достигли 7,9 млрд манатов. Этот рекордный показатель является результатом прогрессивных экономических реформ, эффективного налогового администрирования и обеспечения благоприятной бизнес-среды, повышения налоговой культуры в обществе. Выражаем благодарность добросовестным налогоплательщикам, честно выполняющим свои обязательства, и сотрудникам Государственной налоговой службы", - написал министр.