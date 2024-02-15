Микаил Джаббаров: Фискальное и налоговое регулирование обеспечивает переход к зеленой экономике

Фискальное и налоговое регулирование - это инструмент, обеспечивающий переход к зеленой экономике.

Фискальное и налоговое регулирование - это инструмент, обеспечивающий переход к зеленой экономике.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Микаил Джаббаров на проходящем в Баку форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики".

"Независимо от нашего желания, ряд государств, в том числе наши торговые партнеры, уже приняли свои законы. Когда произведенная у нас продукция отправляется в эти страны, рассчитывается ее углеродный след и применяются дополнительные налоги, квоты, ограничения. Этот процесс постепенно охватит все больше стран. Поэтому, если мы хотим сохранить конкурентоспособность отечественных предприятий, необходимо своевременно обсудить эти регулирующие инструменты", - сказал он.

М.Джаббаров подчеркнул, что на начальном этапе одна из промышленных зон может быть организована на базе зеленой энергетики.