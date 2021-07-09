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Микаил Джаббаров: Экспорт продукции ненефтяной промышленности вырос на 40% 

Микаил Джаббаров: Экспорт продукции ненефтяной промышленности вырос на 40%  "Экспортный потенциал ненефтяного сектора в Азербайджане растет ускоренными темпами".
Финансы
9 июля 2021 г. 16:55
Микаил Джаббаров: Экспорт продукции ненефтяной промышленности вырос на 40% 
Микаил Джаббаров

"Экспортный потенциал ненефтяного сектора в Азербайджане растет ускоренными темпами".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"За 6 месяцев текущего года стоимость экспорта ненефтяной продукции выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 162,4 млн долларов США. За этот период экспорт продукции ненефтяной промышленности увеличился на 40,1%. В целом в первом полугодии рост доходов от экспорта составил 14,8%. Это не только положительно влияет на финансовую стабильность, но и обеспечивает создание новых рабочих мест, стабильность наших валютных резервов", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister of Economy: Export of non-oil products increases by 40%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft sənayesi məhsullarının ixracı 40% artıb"

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