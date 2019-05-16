Микаил Джаббаров: Добровольная уплата налогов в Азербайджане в этом году значительно возросла

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Новое налоговое законодательство, применяемое в Азербайджане с 2019 года, привело к значительному увеличению добровольной уплаты налогов.

Об этом, как передаёт Report, сказал министр по налогам Микаил Джаббаров в передаче «Пульс дня» на телеканале AzTV.

"В результате этого, налоговые поступления превышают прогнозный показатель. Если по итогам первого квартала 2019 года прогноз по налоговым поступлениям был перевыполнен на 150 миллионов манатов, то в течение января-апреля было дополнительно собрано налогов на 200 миллионов манатов. И это связано со снижением налогового бремени, с полным применением налоговых льгот, предусмотренных в законодательстве, с одинаковым подходом к налогоплательщикам», - сказал министр.