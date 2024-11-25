Микаил Джаббаров: Число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло в 1,8 раза с 2019 года

В Азербайджане в последние годы наблюдается рост прозрачности рынка труда.

В Азербайджане в последние годы наблюдается рост прозрачности рынка труда.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, с начала 2019 года по настоящее время общее количество трудовых договоров увеличилось до 470 тыс., в том числе в ненефтяном частном секторе - до 446 тыс., что свидетельствует о значительной легализации рынка труда.

"Число активных налогоплательщиков с 1 января 2019 года по 1 ноября 2024 года выросло в 1,8 раза, достигнув 7,895 млн", - подчеркнул Джаббаров.

Кроме того, он сообщил, что за 10 месяцев текущего года экономика Азербайджана продемонстрировала рост на 4,9%, что превышает прогнозы по глобальному экономическому росту на 1,7 процентных пункта.