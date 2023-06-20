Микаил Джаббаров: Cбор налогов в регионах Азербайджана вырос на 21%

За I квартал этого года в регионах Азербайджана было собрано налогов на сумму 353,1 млн манатов.

За I квартал этого года в регионах Азербайджана было собрано налогов на сумму 353,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте Твиттер написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года",- отметил министр.

Напомним, что в январе-марте текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 млрд 899,5 млн манатов.