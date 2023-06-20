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Микаил Джаббаров: Cбор налогов в регионах Азербайджана вырос на 21%

Микаил Джаббаров: Cбор налогов в регионах Азербайджана вырос на 21% За I квартал этого года в регионах Азербайджана было собрано налогов на сумму 353,1 млн манатов.
Финансы
20 июня 2023 г. 11:35
Микаил Джаббаров: Cбор налогов в регионах Азербайджана вырос на 21%

За I квартал этого года в регионах Азербайджана было собрано налогов на сумму 353,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте Твиттер написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года",- отметил министр.

Напомним, что в январе-марте текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 млрд 899,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Tax revenues in regions of Azerbaijan rose by 21%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanın regionlarında vergi yığımı 21 % artıb"

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