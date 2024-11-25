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Микаил Джаббаров: Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности

Микаил Джаббаров: Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности 12:25
Финансы
25 ноября 2024 г. 13:03
Микаил Джаббаров: Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности

Азербайджан на сегодняшний день является надежным и устойчивом партнером по вопросам обеспечения энергетической безопасности и энергоснабжении.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, за январь-октябрь этого года экспорт газа на внешние рынки составил 20,7 млрд кубометров, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Он отметил, что число стран, в которые экспортируется азербайджанский газ, в ближайшее время достигнет 12.

Джаббаров подчеркнул, что в Азербайджане также успешно реализуется стратегия перехода на "зеленую энергию": "Для развития альтернативной энергетики, согласно уже заключенным контрактам с ведущими мировыми компаниями в этой области, в результате инвестиций в размере 2 млрд долларов США станет возможным производство энергии мощностью 6 тыс. мегаватт, что позволит довести долю возобновляемой энергии в общем производстве энергии до 33% к 2027 году".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan is reliable partner in world's sustainable energy supply
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan dünyanın davamlı enerji təminatında etibarlı tərəfdaşa çevrilib"

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