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Микаил Джаббаров: Антиинфляционные меры замедлили рост цен

Микаил Джаббаров: Антиинфляционные меры замедлили рост цен Антиинфляционные меры, принятые правительством Азербайджана, позволили постепенно замедлить рост цен.
Финансы
13 ноября 2023 г. 13:15
Микаил Джаббаров: Антиинфляционные меры замедлили рост цен

Антиинфляционные меры, принятые правительством Азербайджана, позволили постепенно замедлить рост цен.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Поскольку цены на мировых продовольственных рынках начали снижаться, а инфляция в странах, являющихся нашими торговыми партнерами, стала замедляться, годовая инфляция за 9 месяцев 2023 года составила 10,9%", - сказал министр.

По словам Джаббарова, несмотря на снижение мировых рыночных цен на нефть и газ по сравнению с прошлым годом, наблюдается большой профицит внешнеторгового баланса.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Anti-inflationary measures have gradually slowed down price rise
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Anti-inflyasiya tədbirləri qiymət artımını tədricən yavaşladıb"

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