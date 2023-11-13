Микаил Джаббаров: Антиинфляционные меры замедлили рост цен

Антиинфляционные меры, принятые правительством Азербайджана, позволили постепенно замедлить рост цен.

Антиинфляционные меры, принятые правительством Азербайджана, позволили постепенно замедлить рост цен.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Поскольку цены на мировых продовольственных рынках начали снижаться, а инфляция в странах, являющихся нашими торговыми партнерами, стала замедляться, годовая инфляция за 9 месяцев 2023 года составила 10,9%", - сказал министр.

По словам Джаббарова, несмотря на снижение мировых рыночных цен на нефть и газ по сравнению с прошлым годом, наблюдается большой профицит внешнеторгового баланса.