Микаил Джаббаров: 62 млн манатов направлены на субсидирование процентов по кредитам предпринимателей

В Азербайджане на 1 ноября этого года более 243 тысячам наемных работников были выплачены средства в размере 250 млн манатов в целях смягчения последствий коронавируса (COVID-19).

В Азербайджане на 1 ноября этого года более 243 тысячам наемных работников были выплачены средства в размере 250 млн манатов в целях смягчения последствий коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, около 28 тысяч индивидуальных и микропредпринимателей получили финансовую поддержку на сумму более 113 млн манатов.

"Одной из мер по смягчению последствий пандемии для экономики является предоставление государственных гарантий на 60% новых банковских кредитов, выданных предпринимателям, а также субсидирование процентов по их задолженностям перед банками. Так, с начала этого месяца в рамках новых кредитов на 500 млн манатов, выданных банками предпринимателям, по 1 900 заявкам на сумму 399 млн манатов выданы госгарантии на 233 млн манатов. В то же время 62 млн манатов направлены на субсидирование процентов по кредитам в размере 900 млн манатов в рамках кредитного портфеля на сумму 1 млрд манатов", - отметил он.