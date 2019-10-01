Мигранты за полгода перевели из России в Азербайджан свыше $400 млн

За первые полгода 2019 года из России в Азербайджан физическими лицами было отправлено 417 млн долларов. При этом в первом квартале переводы из России составили 189 млн долларов.

Как передает Report, это следует из данных Центробанка.

Как отмечается в отчете, в Азербайджан в среднем отправляется около 300 долларов за раз.

В общем, в первой половине 2019 года из России в страны СНГ было отправлено 5,720 млрд долларов. В первом квартале переводы из России в страны СНГ составили 2,7 млрд долларов, во втором квартале эта сумма выросла до 3,2 млрд долларов. Речь идет как о работающих в России трудовых мигрантах, так и взаимозачетах между жителями различных стран.

По подсчетам Центробанка, средний перевод из России в страны СНГ составил 210-230 долларов.

Самый высокий показатель среди стран СНГ – у Узбекистана. За полгода в эту страну из России ушло более 2 млрд долларов. Следом за ним расположились Таджикистан и Кыргызстан, 1,1 млрд и 930 млн долларов соответственно.

Центральный банк России подсчитывал суммы денежных переводов, основываясь на данных платежных систем BLIZKO, CONTACT, Western Union, «Золотая Корона», «Юнистрим», а также Почты России.