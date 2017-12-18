MIGA: Азербайджан нуждается в усовершенствованной инфраструктуре

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исполнительный вице-президент Группы Всемирного банка и исполнительный директор Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Кейко Хонда сегодня посетила Баку в целях встретиться с правительственными чиновниками и потенциальными трансграничными частными инвесторами.

Как сообщает Report, целью визита является определение среднесрочной стратегии развития в Азербайджане.

В официальном заявлении Всемирного банка говорится, что правительство уделяет особое внимание ускорению процесса реализации реформ в целях улучшения среды для развития частного сектора: "В мире существует нехватка прибыльных проектов, а не финансовых ресурсов. Азербайджан нуждается в усовершенствованной инфраструктуре и для удовлетворения этих потребностей могут быть использованы возможности трансграничных инвесторов. Надеюсь, мы найдем способы оказания помощи со стороны MIGA в привлечении частного капитала для достижения целей развития страны", - сказала Хонда.

Отметим, что с 1988 года MIGA оказало поддержку более 800 проектам в 110 странах.