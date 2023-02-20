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MİDA построит в Джебраиле новое многоквартирное здание

MİDA построит в Джебраиле новое многоквартирное здание Принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства ООО MIDA объявило тендер по двум лотам на строительство в городе Джебраил на территории в 7,87 га многоэтажных зданий на сумму в манатах, эквивалентной свыше 3 млн долларов США.
Финансы
20 февраля 2023 г. 12:36
MİDA построит в Джебраиле новое многоквартирное здание

Принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства ООО MIDA объявило тендер по двум лотам на строительство в городе Джебраил на территории в 7,87 га многоквартирных зданий на сумму в манатах, эквивалентной свыше 3 млн долларов США.

Как сообщает Report, взнос за участие по каждому лоту составляет 1 200 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 3 апреля, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости до 17:00 13 апреля в административное здание учреждения, расположенное по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Сулеймана Рустама, 31.

Предложения будут рассмотрены 14 апреля в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "MİDA" Cəbrayılda yeni çoxmənzilli bina tikdirəcək

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