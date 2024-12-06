MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о начале продаж льготных квартир в городах Сумгайыт и Лянкяран.
Как сообщает Report, на продажу выставлены 544 квартиры.
Из выставленных квартир 392 расположены в Сумгайытском жилом комплексе по адресу: г. Сумгайыт, ул. Бульвар, 197, а 152 - в Лянкяранском жилом комплексе по адресу: г. Лянкяран, ул. Академика Зарифы Алиевой, 303.
Все квартиры отремонтированы, оборудованы кухонной мебелью, системой индивидуального отопления, счетчиками воды, газа и электроэнергии.
Покупка жилья осуществляется в электронном порядке через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (
Приобрести квартиры граждане из льготных категорий могут в ипотеку или за собственные средства.
Более подробную информацию можно найти на сайте