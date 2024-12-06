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MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране

MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране 11:00
Финансы
6 декабря 2024 г. 11:23
MIDA начало продажу льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о начале продаж льготных квартир в городах Сумгайыт и Лянкяран.

Как сообщает Report, на продажу выставлены 544 квартиры.

Из выставленных квартир 392 расположены в Сумгайытском жилом комплексе по адресу: г. Сумгайыт, ул. Бульвар, 197, а 152 - в Лянкяранском жилом комплексе по адресу: г. Лянкяран, ул. Академика Зарифы Алиевой, 303.

Все квартиры отремонтированы, оборудованы кухонной мебелью, системой индивидуального отопления, счетчиками воды, газа и электроэнергии.

Покупка жилья осуществляется в электронном порядке через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az). Право на покупку квартиры имеют только зарегистрированные в системе граждане.

Приобрести квартиры граждане из льготных категорий могут в ипотеку или за собственные средства.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.mida.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt və Lənkəranda növbəti güzəştli mənzillər satılıb

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