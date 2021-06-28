МФК назначила нового регионального директора по Южному Кавказу

Ивана Дуарте сменила на этом посту Яна ван Бильсена, который был назначен региональным менеджером МФК в Западной Европе, и Джеспера Кьяра, руководителя операций МФК в Европе и Центральной Азии



Международная финансовая корпорация (МФК) назначила Ивану Фернандес Дуарте своим новым региональным менеджером по Южному Кавказу.

Как передает Report со ссылкой на корпорацию, базируясь в Тбилиси, она будет курировать операции в Азербайджане, Армении и Грузии.

Ивана Дуарте сменила на этом посту Яна ван Бильсена, который был назначен региональным менеджером МФК в Западной Европе, и Джеспера Кьяра, руководителя операций МФК в Европе и Центральной Азии, который в течение последних нескольких месяцев исполнял обязанности регионального менеджера.

Дуарте, гражданка Словацкой Республики, присоединяется к МФК с более чем 20-летним опытом работы в международных финансовых организациях. Она занимала различные должности в Европейском банке реконструкции и развития и Citigroup. В этих организациях она уделяла особое внимание развитию и финансированию частной инфраструктуры, а также управлению в различных секторах. До этого она работала в инвестиционном банке, имея опыт в проектном финансировании и развивающихся рынках.

Вибке Шлёмер, директор МФК по Европе и Центральной Азии, сказала: «Роль нового регионального менеджера МФК на Южном Кавказе будет иметь жизненно важное значение, поскольку страны будут решать беспрецедентные проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Обладая богатым опытом Иваны, особенно в этом регионе, мы рассчитываем, опираясь на наши прошлые достижения в каждой из стран, использовать возможности частного сектора».

Дуарте начала свою карьеру в канцелярии премьер-министра Словакии. Она имеет степень магистра делового администрирования в бизнес-школе IESE в Барселоне (Испания) и степень магистра экономики в Экономическом университете в Словакии.

«Хотя пандемия отбросила перспективы роста, роль частного сектора на этапе восстановления будет критической. В нынешней ситуации приоритетом МФК на Южном Кавказе будет содействие экологически безопасному и устойчивому восстановлению с упором на решение проблемы изменения климата, цифровизации и развития рынков капитала. Мы также планируем принять участие в самом начале цикла разработки проекта, чтобы поддержать усилия по реформированию, направленные на создание рынков и инвестиционных возможностей», - сказала Дуарте.

МФК - член Группы Всемирного банка - является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Корпорация работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2020 финансовом году МФК инвестировала 22 миллиарда долларов США в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения крайней нищеты и повышения общего благосостояния.