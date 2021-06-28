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МФК назначила нового регионального директора по Южному Кавказу

МФК назначила нового регионального директора по Южному Кавказу Ивана Дуарте сменила на этом посту Яна ван Бильсена, который был назначен региональным менеджером МФК в Западной Европе, и Джеспера Кьяра, руководителя операций МФК в Европе и Центральной Азии
Финансы
28 июня 2021 г. 17:13
МФК назначила нового регионального директора по Южному Кавказу


Международная финансовая корпорация (МФК) назначила Ивану Фернандес Дуарте своим новым региональным менеджером по Южному Кавказу.

Как передает Report со ссылкой на корпорацию, базируясь в Тбилиси, она будет курировать операции в Азербайджане, Армении и Грузии.

Ивана Дуарте сменила на этом посту Яна ван Бильсена, который был назначен региональным менеджером МФК в Западной Европе, и Джеспера Кьяра, руководителя операций МФК в Европе и Центральной Азии, который в течение последних нескольких месяцев исполнял обязанности регионального менеджера.

Дуарте, гражданка Словацкой Республики, присоединяется к МФК с более чем 20-летним опытом работы в международных финансовых организациях. Она занимала различные должности в Европейском банке реконструкции и развития и Citigroup. В этих организациях она уделяла особое внимание развитию и финансированию частной инфраструктуры, а также управлению в различных секторах. До этого она работала в инвестиционном банке, имея опыт в проектном финансировании и развивающихся рынках.

Вибке Шлёмер, директор МФК по Европе и Центральной Азии, сказала: «Роль нового регионального менеджера МФК на Южном Кавказе будет иметь жизненно важное значение, поскольку страны будут решать беспрецедентные проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Обладая богатым опытом Иваны, особенно в этом регионе, мы рассчитываем, опираясь на наши прошлые достижения в каждой из стран, использовать возможности частного сектора».

Дуарте начала свою карьеру в канцелярии премьер-министра Словакии. Она имеет степень магистра делового администрирования в бизнес-школе IESE в Барселоне (Испания) и степень магистра экономики в Экономическом университете в Словакии.

«Хотя пандемия отбросила перспективы роста, роль частного сектора на этапе восстановления будет критической. В нынешней ситуации приоритетом МФК на Южном Кавказе будет содействие экологически безопасному и устойчивому восстановлению с упором на решение проблемы изменения климата, цифровизации и развития рынков капитала. Мы также планируем принять участие в самом начале цикла разработки проекта, чтобы поддержать усилия по реформированию, направленные на создание рынков и инвестиционных возможностей», - сказала Дуарте.

МФК - член Группы Всемирного банка - является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Корпорация работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2020 финансовом году МФК инвестировала 22 миллиарда долларов США в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения крайней нищеты и повышения общего благосостояния.

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Версия на английском языке IFC appoints new regional manager for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке IFC-nin Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru təyin edilib

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