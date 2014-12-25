MF Global заплатит 1,3 млрд. долларов за махинации со счетами

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Брокерская компания "MF Global" заплатит свыше 1,3 млрд. долларов в качестве компенсации за нецелевое использование денежных средств ее бывших клиентов.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия", Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк постановил, что "MF Global" должна выплатить 1,212 млрд. долларов в качестве компенсации своим клиентам. Еще 100 млн. долларов будет заплачено в качестве штрафа.

"MF Global" являлась одним из ведущих игроков на мировом рынке финансовых деривативов, перед тем как обанкротиться в 2011 г.

Компания неудачно вложила более 6 млрд. долларов в суверенные облигации стран еврозоны, понеся серьезные потери. После этого с клиентских счетов пропала крупная сумма денег. Выяснилось, что провальная ставка на долговом рынке Европы была сделана за счет клиентов "MF Global".