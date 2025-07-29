Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики в 2025-2026гг

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта выше апрельских оценок.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта выше апрельских оценок.

Как передает Report, это следует из обнародованного доклада "Перспективы развития мировой экономики".

В отчете МВФ отмечается, что повышение прогноза отражает "перенос экономической активности на более ранний период в ожидании повышения пошлин, более низкие, чем ожидалось ранее, средние эффективные тарифы США, улучшение финансовых условий, в том числе из-за ослабления доллара, а также бюджетное стимулирование в ряде крупных экономик".