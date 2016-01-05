​Международный рейтинг Muganbank может быть снижен

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's сохранило кредитный рейтинг ОАО Muganbank на уровне "B-/C" и снизило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный". Агентство обосновало это изменение возросшими рисками в кредитном портфеле банка.

Как сообщает Report, в московском офисе агентства отметили, что замедление азербайджанской экономики приведет к ухудшению качества активов и сокращению доходов. В условиях нарушения операционной среды с повышением кредитных рисков в Азербайджане и ростом давления на буфер капитала банка неизбежна финансовая помощь акционеров.

Агентство указывает на низкий уровень платежеспособности по кредитам ненефтяного сектора Азербайджана, подчеркнув негативное влияние этой ситуации на активы банковской системы. Стабильный курс маната в течение последних 5 лет ограничил риски валютного кредитования в Азербайджане по сравнению с банками таких стран как Грузия и Венгрия. Однако удешевление маната практически в 2 раза в 2015 году привело к трудностям в выполнении банками своих долговых обязательств в иностранной валюте.

Агентство отмечает, что качество активов Muganbank соответствует средним показателям банковского сектора. На 1 октября прошлого года доля просроченных более чем на 90 дней кредитов составила 8% совокупного кредитного портфеля, ожидается их рост в ближайшие 12-18 месяцев до 12-15%. В качестве причины указывается сокращение реальных доходов субъектов и трансформация валютных рисков в кредитные риски.

По информации, 20% кредитного портфеля Muganbank размещено в иностранной валюте. Standard & Poor's сообщает, что акционеры банка в начале 2016 года окажут поддержку банку за счет вливания в капитал дополнительных средств в размере 5-10 млн. манатов, что несколько снизит давление на буфер капитала.