Международный банк Азербайджана запустил сервис “e-PIN”

Международный банк Азербайджана (МБА) продолжает развитие инфраструктуры электронных услуг. Благодаря очередному успешно завершенному проекту в этом направлении, клиенты получили возможность устанавливать PIN-код пластиковых карт в банкоматах, а также, впервые в Азербайджане, онлайн.

Следует отметить, что ранее, когда клиенты заказывали карты, PIN-код предоставлялся им либо в специальных конвертах, либо устанавливался клиентами через POS-терминалы в отделениях и филиалах МБА.

Теперь, клиенты получающие карты в Международном банке Азербайджана, смогут установить PIN-код как в банкоматах, так и на сайте банка в разделе “e-PIN”. Обеспечена полная безопасность операций. Использование этого сервиса сэкономит время клиентов и исключит случаи, когда клиент забыл свой PIN-код.

Информация о правилах пользования этой услугой доступна по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/bank-24-7/internet-banking/e-pin/

Функция применима только при заказе новых карт.

МБА на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.