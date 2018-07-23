Международный Банк Азербайджана запустил новую кредитную кампанию

Баку. 23 июля. REPORT.AZ Международный Банк Азербайджана, учитывая потребности клиентов в сезон летних отпусков, дал старт новой кредитной кампании под названием “Yay krediti”. Основным преимуществом этой кампании является то, что кредит наличными в Банке можно получить сейчас, а начать вносить ежемесячные выплаты по нему только через три месяца. То есть, в первые три месяца после оформления кредита клиент выплачивает лишь ежемесячные проценты, а выплата основного долга начинается лишь спустя три месяца.

Кампанией могут воспользоваться все держатели зарплатных карт Международного Банка Азербайджана. Для держателей пенсионных карт кредиты в рамках кампании предлагаются со скидкой в 2% на текущую процентную ставку по кредиту и оформляются без комиссии.

Другие преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 24%

Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 23 июля по 21 августа.

Наличный кредит “Yay krediti” можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на номер короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный Центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.