Международный банк Азербайджана запустил кампанию для пограничников

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запускает льготную кампанию, приуроченную ко Дню пограничных войск, отмечаемому 18 августа. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, в рамках кампании военнослужащие и сотрудники пограничной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев, со скидкой в 2% на годовую процентную ставку (от 25%). До 3 тыс. манатов поручитель не требуется, кредиты оформляются без комиссии. Кампания проводится в период с 16 августа по 25 августа.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.