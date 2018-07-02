Международный банк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для сотрудников полиции

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной к профессиональному празднику сотрудников полиции. В рамках кампании в преддверии "Дня полиции" 2 июля сотрудники правоохранительных органов, являющиеся владельцами зарплатных и пенсионных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

• Сумма кредита – до 20 000 манатов

• Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

• Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

• Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

• Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

• Кампания действительна в период со 2 июля по 13 июля.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.