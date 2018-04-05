Международный банк Азербайджана запускает обновленную версию интернет-банкинга

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Отличающийся своим инновативным подходом Международный банк Азербайджана запускает для своих клиентов обновленную услугу интернет-банкинга IBAnking, базирующуюся на платформе Backbase, являющейся одним из передовых мировых брендов в сфере цифрового банкинга.

Данная платформа вне зависимости от времени и места позволяет своим пользователям управлять банковскими счетами, осуществлять различные платежи. Несколько месяцев назад Банк запустил мобильное приложение IBAm. Пользователи мобильного приложения IBAm теперь смогут пользоваться услугой IBAnking, введя в систему уже имеющиеся логин и пароль. До 16 мая пользователи IBAm и IBAnking также смогут воспользоваться рядом услуг бесплатно или по сниженным тарифам. К услугам можно подключиться как при помощи удостоверения личности и мобильного телефона, так и посредством банкоматов.

Пользователи IBAnking смогут воспользоваться следующими преимуществами:

Информация о клиентских счетах;

Информация о кредитах и депозитах;

Срочная заявка на получение кредита;

Виды пластиковых карт, их статус, а также информация о текущем балансе;

История проведенных операций по карточным и текущим счетам;

Блокировка и разблокировка пластиковых карт;

Активация и деактивация услуги "SMS-уведомление";

Переводы на карты VISA и Mastercard как Международного банка Азербайджана, так и на карты других банков внутри страны и за ее пределами;

Переводы с карты на карту и со счета на счет;

Информация о локации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;

Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;

Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Количество функций, возможностей данных цифровых услуг, а также интеграция обновлений будет продолжительно расти.Пользование вышеуказанными услугами полностью безопасно и контролируется посредством одноразовых паролей.

Для клиентов Международного банка Азербайджана подключение и пользование услугой IBAnking совершенно бесплатно. Подключиться к услуге можно посредством банкоматов Банка, или пройдя по ссылке https://ibanking.ibar.az

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайтеwww.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.