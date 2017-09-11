Международный банк Азербайджана запускает новую кампанию скидок

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) по случаю Дня знаний в период с 11 сентября по 15 сентября запускает две кампании для всех обладателей зарплатных карт банка и студентов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Oбладатели зарплатных карт банка получат наличный кредит без комиссии и с 2%-ной скидкой.

Кредит до 15 тыс. манатов выдается сроком до 36 месяцев с годовой процентной ставкой со скидкой в 2%, начиная от 25%. Кредит в размере 3 окладов, до 3000 манатов выдется без поручителя. Оформление кредита без комиссии.

В период кампании студенты, предъявив студенческий билет, получат возможность приобрести дебитовые карты (MasterCard Debit Standard, VISA Classic/MasterCard Standard, VISA/MasterCard Gold, VISA/MasterCard Platinum) МБА с 50%-й скидкой.

Данный кредит можно приобрести во всех филиалах банка. Для этого достаточно предоставить удостоверение личности в соответствующий филиал. При оформлении кредита клиент может подключиться к системе Avtoödəmə, c помощью которой можно легко и без потери времени погашать кредитный долг.

О других продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно узнать посредством 36 филиалов и 40 отделений банка, веб-сайта, Информационного центра 937, а также официальной страницы в Facebook.