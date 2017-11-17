Международный банк Азербайджана запускает новое мобильное приложение

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запускает для своих клиентов цифровую услугу IBAm, базирующуюся на платформе Backbase, одного из передовых мировых брендов в сфере цифрового банкинга.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, данная платформа вне зависимости от времени и места позволяет своим пользователям управлять банковскими счетами, осуществлять различные платежи.

Пользователи IBAm смогут воспользоваться следующими преимуществами: информация о клиентских счетах; виды пластиковых карт, их статус, а также информация о текущем балансе; история проведенных операциях по карточным и текущим счетам; блокировка и разблокировка пластиковых карт; активация и деактивация услуги SMS-уведомление; переводы на карты МБА и других банков страны; переводы с карты на карту и со счета на счет; информация о дислокации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов; постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор; платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Количество функций, возможностей данных цифровых услуг, а также интеграция обновлений будет продолжительно расти. Пользование вышеуказанными услугами полностью безопасно и контролируется посредством одноразовых паролей.

Для клиентов МБА подключение и пользование услугой IBAm совершенно бесплатно. Клиенты, подключившиеся к данной услуге, в течение 3 месяцев смогут осуществлять переводы на существующие текущие счета и карты, а так же на карты большинства банков страны без комиссии.