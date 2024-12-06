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Международный банк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

Международный банк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов ОАО "Международный банк Азербайджана" готовится разместить облигации на Бакинской фондовой бирже (БФБ).
Финансы
6 декабря 2024 г. 15:11
Международный банк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" планирует размещение облигаций на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, речь идет об эмиссии 100 тыс. процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигаций номиналом 1 000 манатов каждая на общую сумму 100 млн манатов.

Срок обращения облигаций - два года. Ставка купона составляет 11% годовых, купонная выплата будет осуществляться ежеквартально. Андеррайтером размещения облигаций выступает ЗАО "Инвестиционная компания ABB-Invest".

Облигации будут размещены путем публичного предложения.

Обратный выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

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