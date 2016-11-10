Международный банк Азербайджана вновь привлек крупный иностранный кредит

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) успешно завершил процесс по привлечению синдицированного кредита на сумму свыше 200 млн. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, организаторами сделки выступили Citibank, Credit Suisse A.G. London Branch (Credit Suisse), Emirates NBD Capital Limited (ENBD) и J.P. Morgan. Citibank Europe plc выступил в роли координатора и агента сделки, а J.P. Morgan в роли агента выпуска.

К соглашению присоединилось 12 финансовых организаций. Предложение со стороны участников рынка превысило запрос в 150 млн. долларов и составило 200 млн. долларов. Это можно охарактеризовать как успешное возвращение МБА на международные финансовые рынки после смены руководства. Этот кредит стал первым, привлеченным со стороны банка с апреля 2015 года. Кредит предоставлен на один год. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в особенности на финансирование проектов по торговле.

Отметим, что на сегодняшний день на долю МБА приходится 37,9% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, 32,5% потребительских кредитов, 26,5% общих банковских депозитов.