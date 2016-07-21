​Международный банк Азербайджана в прошлом году уволил 114 сотрудников

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ ОАО Международный банк Азербайджана (МБА) в 2015 году сократил численность сотрудников с 1 418 до 1 304 человек.

Как передает Report, об этом говорится в отчете банка по итогам прошлого года.

Согласно отчету, в первом квартале года МБА взял на работу 16 человек, а во втором квартале столько же уволил. В третьем квартале численность сотрудников банка сократилась на 42, в четвертом квартале – на 72.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. На конец прошлого года уставный капитал МБА составил 641,287 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 2 375,1 млн. акций по 0,27 маната каждая. Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, неправительственным организациям - 8,49%, физическим лицам – 36,55% акций МБА.