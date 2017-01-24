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    Международный банк Азербайджана увеличил уставный капитал

    Капитал банка превысил 1 млрд манатов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Завершился процесс размещения акций Международного банка Азербайджана (МБА) с целью повышения уставного капитала банка на 93,56% или 600 млн манатов. 

    Как сообщили Report из МБА, вчера Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала отчет об итогах размещения.

    По информации, осуществлена эмиссия 2 222 222 223 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 27 гяпиков. Таким образом, общее число акций банка достигло 4 597 360 178.

    Отмечается, что повышение уставного капитала до 1 241,287 млн манатов проводится в рамках мер по санации МБА.

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